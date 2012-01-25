Девелоперская компания RGI International, создатели «Золотой мили» на Остоженке и универмага Tsvetnoy Central Market, в мае 2011 года запустила новый проект «В лесу» — жилой комплекс в 6 километрах от МКАД. По плану создателей, комплекс с развитой инфраструктурой будет отвечать всем европейским стандартам.

Строительство началось в сентябре, а заселение первых жильцов запланировано на 2013 год. В начале января состоялось неофициальное открытие одного из офисов продаж, который находится на территории будущего микрогорода, в непосредственной близости от стройки. Уникальность офиса в первую очередь заключается в самой конструкции из полимерного эластичного материала, разработанной архитектором Антоном Мосиным. Офис представляет собой воздухоопорное сооружение без металлических деталей, герметично закрепленное на фундаменте. Система устроена так, что внутрь оболочки подается воздух, который поддерживает сооружение, создавая избыточное давление, но при этом не вызывая дискомфорта у людей внутри.

Преимущество офиса площадью 1 000 кв. м заключается не только в бюджетности, но и в мобильности. По мере развития проекта конструкцию планируют перемещать с места на место, а по завершении работ ей найдут новое применение. Кроме того, прямо в офисе построены настоящие квартиры, чтобы потенциальные покупатели могли вживую увидеть будущее жилье.