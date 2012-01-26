Медиацентр DFJ (Digital Future of Journalism) — важнейшая часть Могилянской школы журналистики в Национальном университете «Киево-Могилянская академия». Центр был основан и профинансирован фондом Рината Ахметова «Развитие Украины».

В 2007 году в заброшенном подвале, который раньше принадлежал военно-морскому училищу, начали делать ремонт. Дизайном проекта занимался Игорь Цикура, его главной задачей стало освобождение пространства от лишних стен. Из маленьких комнат сделали один просторный оупенспейс, разбили его на две зоны, создали лекционный и рабочий залы, где у каждого студента появилось свое рабочее место.

Сегодня центр имеет лучшие в Киеве технические условия для обучения журналистов — и не только по украинским стандартам. Здесь преподают специалисты из разных стран, по мнению которых, пространство медиацентра организовано очень разумно, в нем нет ничего лишнего и приятно работать.