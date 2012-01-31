У Simple богатая история: еще в 1994 году учредители компании начали собирать и импортировать в Россию итальянские вина. За годы существования Simple превратился в холдинг — сегодня, помимо поставок, компания открывает винотеки Grand Cru, издает собственный журнал и профильные книги, обучает винных экспертов и сомелье в школе «Энотрия» и даже проводит эногастрономические путешествия по ведущим винодельческим регионам мира.

В бизнес-центр на Беговой офис переехал в начале 2005 года, но постепенно штат расширялся, и сейчас Simple занимает сразу два этажа. Здесь работают сотрудники самой компании-дистрибьютора, работники издательства, а в дегустационном зале ежедневно проходят занятия. В целом пространство выглядит довольно строго, но интерьер дополняют многочисленные стеллажи с бутылками и фото обнаженных девушек на фоне виноградников: многие годы Simple выпускает подарочный календарь для клиентов, над созданием которого трудятся известные фотографы.