Офис недели (Москва): Simple Офис группы компаний Simple, крупнейшего российского поставщика вин, с коллекцией бутылок и фотографий обнаженных девушек.
Simple — группа компаний (дистрибуция вина, издательство, турагентство, школа вина, винотеки)
У Simple богатая история: еще в 1994 году учредители компании начали собирать и импортировать в Россию итальянские вина. За годы существования Simple превратился в холдинг — сегодня, помимо поставок, компания открывает винотеки Grand Cru, издает собственный журнал и профильные книги, обучает винных экспертов и сомелье в школе «Энотрия» и даже проводит эногастрономические путешествия по ведущим винодельческим регионам мира.
В бизнес-центр на Беговой офис переехал в начале 2005 года, но постепенно штат расширялся, и сейчас Simple занимает сразу два этажа. Здесь работают сотрудники самой компании-дистрибьютора, работники издательства, а в дегустационном зале ежедневно проходят занятия. В целом пространство выглядит довольно строго, но интерьер дополняют многочисленные стеллажи с бутылками и фото обнаженных девушек на фоне виноградников: многие годы Simple выпускает подарочный календарь для клиентов, над созданием которого трудятся известные фотографы.
Комментарии
совсем иное отношение к алкоголю просто) да и думаю у них,нет проблем с запретом на распитие алкоголя на работе;)
Тэги
Прочее