Martela — производство мебели для офисных и общественных пространств. Метраж: 167 кв. м

Сотрудники: 6 человек

Финская мебельная компания Martela, существующая с 1945 года, специализируется на производстве мебели для офисных интерьеров и общественных пространств. Martela является одним из лидеров рынка в Скандинавии, а в качестве дизайнеров привлекает к сотрудничеству таких знаменитостей, как Карим Рашид и Ээро Аарнио. На российском рынке компания работает уже более 20 лет, петербургское представительство открылось в 2009 году. Пространство офиса в бизнес-центре «Соверен» совмещает функции рабочей зоны для сотрудников и шоу-рума, где клиенты, архитекторы и дизайнеры могут увидеть продукты бренда. Интерьер спроектировал финский дизайнер компании Иро Вильянен, используя мебель производства Martela. Оупенспейс разделен на рабочую зону, переговорную комнату, кухню и зону отдыха, где проводят неформальные переговоры. Благодаря большим окнам в офисе всегда много естественного света, а в теплую погоду сотрудники выходят на балкон подышать свежим воздухом.