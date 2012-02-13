Институт Финляндии в Санкт-Петербурге занимается распространением финской культуры в городе: привозит выставки, устраивает концерты, фестивали, лекции. Офис организации, совмещенный с небольшим выставочным залом и библиотекой, занимает два этажа бывшего церковного прихода на Большой Конюшенной улице. Сразу после основания Петербурга этот район заселяли финны, а приход был центром жизни диаспоры. В советские годы в здании находилась коллекция зоологического музея. Два года назад у Института Финляндии появилась возможность переехать в это помещение.

Пространство пытались сделать максимально открытым, так как Институт берет на себя функции инфоцентра, лекционного зала и выставочной площадки. В рабочей зоне занимаются подготовкой культурных событий, а с посетителями общаются в той части офиса, где находится галерея. В интерьере использовали мебель крупных национальных производителей, таких как Martela и Isku. На стенах висят фотографии и картины молодых финских художников, которые меняют от выставки к выставке.