Офис в бизнес-центре «Марр Плаза» компания Philips заняла в прошлом году, так как в предыдущем помещении уже не хватало места и невозможно было внедрить концепцию инновационного рабочего пространства, которая сейчас действует в офисах Philips в других странах.

Идея заключается в том, что за сотрудником не закреплено конкретное место, каждый выбирает его в зависимости от задачи на день. Это позволяет рационально использовать пространство и сократить стоимость аренды: в московском офисе Philips предусмотрено 420 мест, хотя работают почти на две сотни больше. Впрочем, не бывает такого, чтобы на работе одновременно оказались все сотрудники: кто-то выполняет задачи удаленно, с другими составлен график посещения. При этом для хранения документов, ноутбуков и личных вещей есть персональные шкафчики.

Еще одна особенность офиса — система освещения с датчиками движения и света, которая позволяет экономить энергию и создает комфортные условия. Помимо этого, в различных пространствах используется динамическое освещение, а в переговорных под настроение можно настраивать яркость и теплоту света. Также в офисе есть тематические зоны отдыха, оформленные фотографиями сотрудников, и шоу-рум продукции Philips, имитирующий жилую квартиру.