Небольшая компания Oki Doki занимается маркетингом и коммуникациями. Компанию в 2010 году основали подруги Марьяна и Светлана. В офисе они работают вдвоем, поэтому решили создать здесь комфортную домашнюю обстановку. Пространство не поделено на рабочие зоны, так что можно уединиться с ноутбуком на диване или на балконе в компании двух попугаев. Стол-куб на ресепшене, кухня, барная стойка, большие черные стеклянные столы изготовлены на заказ.

Балкон утеплен, поэтому даже зимой там стоят горшки с растениями, как в оранжерее, а летом приятно отдохнуть. Домашнюю атмосферу подчеркивают приятные мелочи вроде семейных фотографий и любимых книг на стеллажах. Черную стену украшают картины из шелка, а стена напротив покрыта сусальным серебром. В прошлом году в офисе появилась массажная кушетка, на которой можно расслабиться после напряженной работы.