Работа не волк: 6 коворкингов в Петербурге The Village выяснил, какие возможности для коворкинга есть в Петербурге, составил список общественных офисов и узнал, что думают их создатели о перспективах такого формата.
Коворкинг (англ. co-working — «совместная работа») — модель работы, распространенная среди маленьких компаний и фрилансеров. Арендуя место в общем пространстве, коворкер тратит меньше денег и работает более эффективно, общаясь с людьми смежных профессий. Такой формат появился на Западе в 2005 году, когда программисты, фотографы, журналисты, рекламщики и молодые стартап-команды массово начали снимать совместные офисы.
«АТМОСФЕРА»
Адрес: 4-я Советская, 25
Площадь: 30 кв. м
Цена: 3 500 рублей в месяц
Услуги: кухня, переговорная
Тел.: +7 (921) 740-37-83
«Атмосферу» открыли журналистки Татьяна Косолапова и Дарья Гербова. Раньше здесь была творческая студия, но с начала 2011 года она стала коворкингом. Дом построили в 1900 году, а в помещении в начале века была дворницкая и театральные кассы. Дизайн и капитальный ремонт делали под руководством знакомого дизайнера, который обычно занимается обустройством яхт. Здесь оборудовали кухню с барной стойкой и рабочую зону. Работать можно на диване, подушках, широких подоконниках, на пледах у камина.
В студии одновременно помещаются 5–7 человек — обычно это программисты, дизайнеры, фотографы. По вечерам и выходным здесь проводят квартирники, мастер-классы по скрапбукингу, кундалини-йоге, мыловарению, благотворительные ярмарки, выставки.
Для работы «Атмосфера» открыта ежедневно с 10:00 до 18:00
В качестве бонуса сотрудникам — неиссякаемые запасы китайского чая.
Татьяна Косолапова, совладелица студии «Атмосфера»: «Мы даже не думали о коворкинге, когда создавали „Атмосферу“. Просто делали то, что хотелось: уютное место. Хотели создать идеальные условия для работы и отдыха. Когда мы поняли, что мастер-классы и другие занятия удобно проводить только вечером или в выходные дни, возник вопрос, а что делать днем. Спустя несколько месяцев ответ пришел сам: можно адаптировать „Атмосферу“ под „нетипичный офис“ и предложить его в совместную аренду творческим людям. Для Петербурга коворкинг — дело не новое, но и не очень популярное. Думаю, популярность коворкинга в городе будет расти параллельно увеличивающемуся числу фрилансеров, которым по долгу службы нужно находиться в деловом районе города — в центре».
«ИНГРИЯ»
Адрес: Обуховской обороны пр., 70, корп. 2
Площадь: 75 кв. м
Цена: 1 500 рублей в месяц
Услуги: кухня, переговорная, консультации специалистов
Тел.: 313-10-85
Бизнес-инкубатор «Ингрия» занимает два этажа в центре «Александро-Невская мануфактура». Коворкинг здесь работает с декабря 2008 года. Чтобы попасть в «Ингрию», нужно иметь свой инновационный проект и пройти экспертный отбор. Авторам лучших инициатив помогают в продвижении и привлечении финансирования, организуют встречи с инвесторами. В стоимость места в коворкинге входит использование переговорных, конференц-залов и техники. Есть полностью оборудованная кухня.
Среди резидентов — команды, работающие в сферах экологии, биотехнологии, медицины, энергетики, нанотехнологий, IT. В программу бизнес-инкубатора входят мастер-классы, обучающие семинары, тренинги и нетворкинги, а также возможность пользоваться деловой библиотекой. Максимальный срок пребывания в «Ингрии» — три с половиной года.
В 2012 году предприятие начнёт строительство собственных зданий.
Дмитрий Стёпкин, директор бизнес-инкубатора «Ингрия»: «Наша компания помогает молодым стартап-проектам развиваться. Участники могут за время работы в бизнес-инкубаторе найти партнёров, воспользоваться индивидуальными консультациями экспертов, а затем найти дополнительное финансирование и заказчиков. Например, за 2011 год общая сумма инвестиций в проекты резидентов „Ингрии“ составила 378 млн рублей».
«ЗОНА ДЕЙСТВИЯ»
Адрес: Лиговский, 74
Площадь: 700 кв. м
Цена: от 4 000 до 7 000 рублей в месяц
Услуги: кухня, переговорная, зона лобби, принтер
Сайт: www.zonaspace.ru
«Зона действия» находится на территории бывшего Смольнинского хлебозавода, на одной лестнице с культурным центром «Этажи». Коворкинг, который открывается 24 февраля, создали интернет-предприниматель Юрий Лифшиц и фотограф Анна Прилуцкая. На территории будет несколько отдельных офисов, оупенспейс с рабочими местами для 20–30 человек, конференц-зал, кухня с бесплатным кофе, чаем, фруктами и водой, ивент-зона и лобби, которое тоже частично используют как коворкинг.
Планируется, что главными арендаторами станут архитекторы, дизайнеры, программисты, фотографы и люди творческих профессий. По будням в дневное время площадка будет открыта только для сотрудников, а по выходным и вечером здесь собираются проводить лекции для айтишников и бизнесменов, кулинарные мастер-классы, воркшопы, форумы. Кураторы «Зоны действия» обещают до 5 событий в неделю. Сейчас они также готовят выставочную программу.
Проект перестройки бывшего кондитерского цеха разработало архитектурное бюро Rhizome Group.
Юрий Лифшиц, совладелец пространства «Зона действия»: «В основном мы ориентированы на представителей локального бизнеса, программистов, дизайнеров и архитекторов. Офисное и ивент-пространство делятся в соотношении 50 на 50. Работать для всех желающих мы будем не целый день, а только на мероприятиях, то есть где-то 5 раз в неделю, в том числе на выходных. Сразу после открытия у нас состоится after-party IT-форума в „Этажах“, в марте пройдет маркет Freek Bazar, а в апреле — форум для молодых журналистов. На кухне сделаем кулинарные мастер-классы, у этой программы уже есть куратор. Будем записывать видео с них и выкладывать в сеть».
«НЕВСКИЙ 132» (ЗАКРЫТ)
Адрес: Невский пр., 132
Площадь: 110 кв. м
Цена: 8 000 рублей в месяц, 700 рублей в день
Услуги: кухня, переговорная, копировальная техника, принтер
Тел.: 905-27-49
Коворкинг «Невский 132» открылся в октябре 2011-го на месте шоу-рума. Здесь работают пиарщики, фотографы, интернет-предприниматели, организаторы тренингов. Коворкинг занимает две комнаты. В отдельном кабинете трудятся владельцы «Невского 132» — юрист Андрей Григорьев и Кирилл Шнуров, создатель интернет-магазина по продаже кедровых бочек-саун.
Отделка помещения осталась от бывших арендаторов, а для нового офиса закупили мебель и технику — проектор, сканер, факс, принтер и даже соковыжималку на кухню. В одной из комнат оборудовали деловую библиотеку с книгами по бизнесу и рекламе. В нерабочее время на Невском, 132 проводят мероприятия для начинающих предпринимателей, встречи с бизнесменами, мозговые штурмы, игры и тренинги.
Резиденты могут пользоваться переговорной за дополнительную плату.
Андрей Григорьев, совладелец центра «Невский 132»: «По моему, у коворкинга в России в ближайшие пять лет перспективы нет. Народ не привык к такой форме рабочего пространства. Многим нужен отдельный офис: не каждый сможет работать, когда вокруг постоянно кто-то общается или разговаривает по телефону. Например, меня самого это очень отвлекает, именно поэтому я сижу в отдельном кабинете. Впрочем, это связано с моим бизнесом — подготовка документов, точность и аккуратность, большой объем информации, сложные для восприятия формулировки закона и судебных решений. Тут нужно полное погружение и сосредоточенность. Но сама идея коворкинга мне очень нравится. Для творческих профессий, для тех, кто не сидит постоянно в офисе, но кому время от времени нужно что-то распечатать, провести переговоры, такой формат — самое оптимальное. Для начинающих предпринимателей это вообще идеально. Это позволит им начать с рабочего места, а потом заработать на отдельный офис. Большинство проектов завершаются арендой хорошего отдельного офиса и покупкой мебели. На этом деньги заканчиваются. Наш коворкинг-центр предлагает другой подход к бизнесу для начинающих, и мы хотим видеть среди своих клиентов именно молодых бизнесменов».
«ОФИС-М»
Адрес: Невский
У компании «Офис-М» пять коворкинг-центров в центре города: четыре на Невском проспекте и один на Петроградке. Кроме этого, организаторы «Офис-М» сдают в аренду большие помещения, виртуальные офисы и конференц-залы. Среди клиентов компании книжный магазин «Лабиринт», HTC Russia и ресторан «Две палочки». В коворкингах работают начинающие предприниматели, собственники малого бизнеса в сферах туризма, юриспруденции, недвижимости, рекрутинга, кредитования, страхования, логистики и торговли. Есть и представители иногородних компаний, которые открывают филиал, арендуя одно рабочее место.
Все офисы устроены одинаково: холл-приёмная с секретарём, отдельные кабинеты и оупенспейс с 8–12 рабочими местами. Резиденты могут пользоваться полностью оборудованной кухней и переговорной с маркерной доской, флипчартом, проектором и плазменной панелью.
В стоимость входят чай, кофе, сахар, сливки и кулер с водой.
Олеся Круглянская, PR-менеджер компании «Офис-М»: «Я бы провела черту между понятиями „оборудованный офис“ (serviced office) и „коворкинг“. Если говорить конкретно об услугах „Офис-М“, то я бы отнесла нас к первому направлению: мы не проводим на наших площадках мероприятий c целью нетворкинга, не формируем сообщество людей для работы над совместными проектами. В то же время мы предоставляем начинающим предпринимателям, которые ежедневно общаются с клиентами, доступную альтернативу небольшому офису — рабочее место и комплекс дополнительных услуг. Наверное, „Офис-М“ можно назвать официальным коворкингом. Хоть у нас нет цели выстроить коммуникацию между арендаторами, люди, работающие в одном пространстве, начинают взаимодействовать: заказывают друг у друга визы, рекламу, обращаются за профессиональными советами, вместе отмечают праздники. Появление как коворкинг-центров, так и оборудованных офисов с новыми возможностями аренды говорит о том, что меняются взгляды людей на организацию своей работы, а вместе с тем меняется и пространство, где они работают».
START UP PLACE
Адрес: Ораниенбаумская, 29
Площадь: 35 кв. м
Цена: 4 000 рублей в месяц
Услуги: принтер, буфет
Тел.: +7 (911) 936-04-44
Start up Place располагается в офисном центре на месте бывшего завода. Программист и дизайнер Борис Умитбаев три года назад снял небольшое помещение в лофте, сделал в нем ремонт своими руками и теперь делит пространство с коллегами из сферы IT и интернет-коммерции. Многие снимают стол уже больше года. В соседних офисах работают компании, которые предлагают услуги юристов, бухгалтеров и консультантов.
Рабочие места в Start up Place стандартные: стол, стул и лампа. Рядом с рабочей зоной есть буфет с кулером, кофе и чаем.
Открыт центр с 7 утра до 11 вечера, поэтому никаких дополнительных мероприятий здесь не проводят.
Борис Умитбаев, владелец Start up Place: «Было время, когда коворкинги в Петербурге активно открывались, но потом все куда-то исчезли. Конечно, у коворкинга есть будущее, но как бизнес он, скорее всего, будет развиваться в Москве. У нас не классический коворкинг, тем не менее многие начинают общаться, что-то делать вместе. Думаю, что главный плюс нашего места — это цена. Человек получает в постоянное пользование стул, стол, безлимитный интернет с 7 утра до 11 вечера ежедневно».
Комментарии
про Курортный район не написали: коворкинг Космос лофт - Володарского 26, Сестрорецк.
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