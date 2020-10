Start up Place располагается в офисном центре на месте бывшего завода. Программист и дизайнер Борис Умитбаев три года назад снял небольшое помещение в лофте, сделал в нем ремонт своими руками и теперь делит пространство с коллегами из сферы IT и интернет-коммерции. Многие снимают стол уже больше года. В соседних офисах работают компании, которые предлагают услуги юристов, бухгалтеров и консультантов. Рабочие места в Start up Place стандартные: стол, стул и лампа. Рядом с рабочей зоной есть буфет с кулером, кофе и чаем.

Открыт центр с 7 утра до 11 вечера, поэтому никаких дополнительных мероприятий здесь не проводят.