«Атмосферу» открыли журналистки Татьяна Косолапова и Дарья Гербова. Раньше здесь была творческая студия, но с начала 2011 года она стала коворкингом. Дом построили в 1900 году, а в помещении в начале века была дворницкая и театральные кассы. Дизайн и капитальный ремонт делали под руководством знакомого дизайнера, который обычно занимается обустройством яхт. Здесь оборудовали кухню с барной стойкой и рабочую зону. Работать можно на диване, подушках, широких подоконниках, на пледах у камина.

В студии одновременно помещаются 5–7 человек — обычно это программисты, дизайнеры, фотографы. По вечерам и выходным здесь проводят квартирники, мастер-классы по скрапбукингу, кундалини-йоге, мыловарению, благотворительные ярмарки, выставки.