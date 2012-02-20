Офис недели (Петербург): Aurora Fashion Week Офис Aurora Fashion Week с круглым столом для дискуссий и видом на Мойку.
Aurora Fashion Week — организация событий в сфере fashion-индустрии.
Метраж: 100 кв. м
Aurora Fashion Week занимается проектами в сфере fashion-индустрии: от организации одноимённой петербургской Недели моды и акций White Night Shopping до лекций местных дизайнеров и выставок, посвящённых истории костюма. В здание ювелирного холдинга «Адамант» на набережной реки Мойки компания переехала два года назад. До этого пространство пустовало.
В центре офиса находится оупенспейс с большим круглым столом, за которым работает команда. Такая организация рабочего места, по мнению сотрудников, способствует конструктивному диалогу, а мозговые штурмы и обсуждения проектов проходят эффективнее. В офисе часто стажируются волонтеры — их тоже приглашают за общий стол. Отдельные помещения занимает кабинет директора и небольшая комната отдыха с подборкой модных журналов и книг.
Комментарии
Насколько мне известно, русский – не международный язык. Если компания работает не только в России, то название должно быть на международном языке. Или же, в редких случаях, иметь 2 написания, для нашего рынка и для их рынка.
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