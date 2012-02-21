Ark Connect — агентство маркетинговых коммуникаций. Метраж офиса: 800 кв. м

Сотрудники: 110

Ark Connect — агентство маркетинговых коммуникаций, входящее в холдинг ARK Group. Все их офисы расположены в бизнес-центре «Новодмитровский». Из прежнего помещения Ark Connect переехали три года назад. Интерьер нового офиса разрабатывал архитектор Анатолий Норин вместе с креативным директором агентства Майклом Гибсоном. Главная идея заключалась в том, чтобы, сочетая разные материалы и цвета, добавить изначально строгому проекту творческую нотку. Надстроенный второй уровень решили сделать открытым, чтобы снизу он выглядел как можно более прозрачным. А чтобы у сотрудников не было ощущения нависающего потолка, его оформили зеркалами. В офисе предусмотрели и несколько неформальных зон, где удобно проводить мозговые штурмы, встречи с клиентами и просто общаться. Рядом с кухней находится переговорная, здесь же агентство регулярно организует вдохновляющие завтраки для сотрудников. Разноцветные столы сделаны на заказ и представляют собой трансформер, из которого можно собрать почти любую форму столешницы.