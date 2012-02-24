Tochka.net — информационный сайт, где публикуют новости и авторские материалы о событиях на Украине и в мире, о политике, экономике, культуре и многом другом. Раньше офис Tochka.net располагался на Борисоглебской улице. В 2009 году, когда редакционный штат вырос, сотрудники﻿ переехали в бизнес-центр на Гайдара.

Офис представляет собой большое двухуровневое помещение. На первом этаже — общее рабочее пространство, разделенное на редакцию и отдел программистов. На втором — кабинеты дирекции, бухгалтерия, отдел кадров, конференц-зал, комната для проведения веб-конференций, переговорная и студия видеопродакшена, где монтируют ролики для Tochka.tv. Все помещения на верхнем уровне расположены по периметру, так что образуют большой атриум. Противоположные стороны этого колодца соединяет мост.

На стене возле ресепшена есть большой экран, на котором демонстрируют корпоративные презентации, а по пятницам показывают кино. Рядом стоит кадка с гигантским фикусом, окруженная диваном, — здесь сотрудники отдыхают.