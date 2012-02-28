Liturinsky & Leost — дизайн-студия, основанная в 2005 году Игорем Литуринским и Ронаном Леостом. Студия выполняет заказы в самых разных сферах, от реставрационных работ до создания интерьеров и дизайна общественных пространств. За семь лет студия реализовала более 60 проектов в России и в других странах: Франции, Австрии, Испании и даже на Сейшельских островах.

Постепенно компания разрасталась, и возникла необходимость найти просторный офис. Игорь и Ронан сняли пятикомнатную квартиру на Петровке, где и разместились все сотрудники. Дизайнеры, менеджеры и руководство работают в разных комнатах, но здесь нет ощущения кабинетов: каждый может свободно перемещаться по квартире. Рабочее пространство одного из руководителей находится в центре квартиры, и сотрудники называют его гостиной.

Стену на кухне украсили студенческие работы Игоря, в «гостиную» переехали мебель и предметы интерьера из бывшего дома Ронана в Монреале. Компания участвовала в неделе декора журнала «Мезонин», после которой экспонаты из демонстрационного павильона перевезли в офис. Так здесь появились зеркала, состаренные двери и другие детали.

Каждый день в офис приходит повар, так что, даже задерживаясь на работе до ночи, сотрудники не остаются голодными.