Продакшен-студия Adrenalin Brothers была основана в 2001 году. Первый офис компании располагался в Десятинном переулке, откуда открывался вид на Андреевскую церковь. Спустя время студия выросла и начала искать более просторный офис, в 2006 году Adrenalin Brothers переехала в Соломенский парк, в бывшее производственное помещение на территории завода «Проминь».



Над дизайном офиса работал художник Петр Выжиковский. Большая часть помещения — это открытое пространство, где работают продюсеры. Есть зона отдыха, переговорная и комната для проведения кастингов, украшенная граффити. Поскольку многие сотрудники увлекаются экстремальными видами спорта, в офисе хранятся их сноуборды, ролики, доски для серфинга и прочее снаряжение. На стенах вместо обоев висят сотни фотографий из жизни компании и ее сотрудников.

