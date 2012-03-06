Архитектурное бюро P.S.Workgroup — часть холдинга «Мастерская дизайнера», занимающаяся проектированием под ключ самых разных объектов, от частных апартаментов до офисных и общественных пространств. Несмотря на широкий профиль, архитекторы под управлением Петра Козейкина берутся далеко не за все проекты: им очень важно, чтобы ожидания заказчика не противоречили сложившимся в мастерской эстетическим и стилистическим взглядам.

В офисе на улице Талалихина, куда компания переехала около двух лет назад, постоянно работают всего три человека, но рабочих мест предусмотрено больше — периодически мастерская привлекает внештатных архитекторов под конкретные проекты. Второе направление деятельности холдинга — поставка отделочных материалов, текстиля и обоев, а также изготовление мебели. Поэтому пространство офиса еще и выполняет роль шоу-рума, где клиенты могут не только посмотреть каталоги, но и вживую оценить качество материалов. Почти все элементы интерьера и отделки изготовлялись по эскизам мастерской на фабриках в Италии, Англии и других странах, куда сотрудники часто выезжают, чтобы смотреть на новинки или обсудить собственные заказы.

В офисе установлена система «Умный дом», позволяющая управлять звуком, освещением и многим другим через iPad. Так, подняв люстру, отодвинув шторы и опустив экран 3D-проектора, можно превратить основное пространство в кинозал, где периодически устраиваются просмотры фильмов.