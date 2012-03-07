Бренд дизайнерской одежды L’UVE — совместный проект Катерины Федоренко и молодого дизайнера Валерии Ковальской. Год назад Катерина пригласила Валерию стать дизайнером бренда L’UVE — результатом сотрудничества стала презентация первой коллекции на New York Fashion Week.

Офис всеми сотрудниками воспринимается как арт-пространство и первый дом. Здесь также проходят встречи представителей разных творческих индустрий и разрабатываются новые проекты. Помимо рабочей зоны сотрудников бренда в помещении также находятся магазин L’UVE Store и терраса летнего вегетарианского кафе. Магазин открыли в октябре прошлого года, при нем работает небольшая библиотека с фэшн-литературой.

L’UVE — международная компания. В интерьере Катерина Федоренко исходила из принципа, что окружающее пространство формирует не только настроение, но и успешность рабочего процесса. Первоначальное помещение полностью переформировали, сделав максимально открытое пространство, бетонный пол и потолок тщательно отшлифовали и оставили бетонные колонны. Один из гланых дизайн-элементов — декоративные панели геометрических форм, которые и образуют общую стену, каждую из них отливали отдельно. Такие же панели, только из стекла, можно встретить в оформлении магазина.

Яркого позитива в холодный интерьер добавляет оранжевая электрическая проводка из сотни лампочек, хаотично разбросанных по бетонному шлифованному потолку. Помещение оформлено репродукциями художника Марка Ротко. Фотографии и картины из MоMA, Гуггенхайма, V&A и других мировых музеев дополняют общую стилистику интерьера.