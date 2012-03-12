Tbricks — разработка ПО для алгоритмической торговли на электронных биржах Метраж: 294 кв. м

Сотрудники: 30 человек

Представительство шведской компании Tbricks, разрабатывающей программное обеспечение, с 2008 года занимает трехэтажный офис в особняке «Ново-Исаакiевскiй» на Конногвардейском переулке. В историческом здании сейчас работает несколько фирм, а в XIX веке здесь находилось торговое общество и Евангелический союз религиозного и нравственного назидания о протестантах. После революции в доме разместили несколько десятков коммунальных квартир. В ходе реконструкции здания под офисный центр планировку значительно изменили — помещениям вернули их исторические границы, убрав перегородки коммуналок. Въехав в офисный особняк, Tbricks начали декоративный ремонт. Для создания интерьера своего офиса пригласили дизайн-студию «Штаб-квартира». На трех этажах, занимаемых компанией, восстановили кирпичную кладку, положили деревянные полы, установили сложную систему освещения. На первом оборудовали кухню, совмещенную с переговорной, и серверную. Второй и третий этажи превратили в рабочую зону, организованную по принципу open space. Теперь в просторных комнатах вместе работают и директора, и программисты.