Архитектурное бюро «Ардепо» было основано Павлом Абрамовым в 1997 году и специализируется на предметном дизайне, проектировании загородных домов и интерьеров квартир. За годы работы команда из семи человек практически не менялась: помимо самого Павла, с момента основания здесь работают два ведущих архитектора — Ольга Калина и Алексей Волков. Отношения сложились почти семейные, вместе они не только работают, но периодически ездят отдыхать, кататься на лыжах и сноубордах.

В трехкомнатную квартиру на Спиридоновке, которая ранее уже сдавалась под офис, бюро заняло пять лет назад — сущестующее пространство полностью переделали «под себя», обновив отделку и обставив офис новой мебелью, часть которой изготовлялась на заказ. Планировку, правда, решили не менять, оставив исходное размещение кабинетов: они все находятся по левую сторону коридора. Вдоль правой стены стоят стеллажи с библиотекой, подборкой журналов, портфолио, дипломами и образцами материалов.

Для архитекторов «Ардепо» очень важно, чтобы идеи и пожелания заказчиков не противоречили их личным понятиям об эстетике и стилистике. Большинство проектов бюро выполнено в минималистском стиле, за вычурные и помпезные интерьеры архитекторы просто не берутся.Пространство офиса вполне соответствует этому принципу: в отделке используются натуральные материалы в неброской цветовой гамме, детали органично встраиваются в общую картину, как, например, настенные металлические светильники, сделанные по эскизам Павла.