Robusto — продакшен-студия Метраж: 235 кв. м

Сотрудники: 15 человек

Продакшен-студия Robusto основана в 2009 году и, помимо производства рекламных роликов, занимается созданием музыкальных клипов, короткометражек и фотосъемками. Раньше офис компании находился на территории бизнес-квартала «Красная роза», но прошлым летом переехал на «Флакон». По мнению сотрудников, атмосфера творческого кластера как нельзя лучше соответствует духу компании. В просторном лофте с большими окнами и надстроенным балконом остался хороший ремонт от прежних хозяев. К тому же здесь есть много свободного места для работы, обсуждений и встреч, а также отдельные комнаты, где расположились студии монтажа и постпродакшена. На постоянной основе в Robusto работает команда продюсеров, монтажёров и администраторов. А вот режиссеры, реквизиторы, визажисты и другие участники съемочного процесса привлекаются под конкретные проекты. Застать всех сотрудников вместе можно на офисных вечеринках, в остальное время команда находится в разъездах, поэтому в офисе то и дело появляются новые предметы интерьера. Иногда съемки проводят прямо на рабочем месте: например, недавно тут снимали ролики про наблюдателей на выборах. В ближайшее время компания планирует использовать офис и как творческую мастерскую: занятия будут проходить по выходным для друзей и партнеров, и приезжать на них можно будет всей семьей.