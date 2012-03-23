Офис основанного в 2001 году продакшен-студии PackShotBoys Films находится на площади Льва Толстого. Дизайном помещений занимались основатель и генеральный продюсер Арнольд Кременчуцкий и его друг и партнер исполнительный продюсер Белла Рябушкина. Арнольд долго жил в США, отсюда американский стиль офиса: темные деревянные полы, светлые стены, стеклянные перегородки и потолки, затянутые металлической сеткой, сквозь которую видно звукоизоляционное покрытие. Белла — сторонник рационализма и заботится о том, чтобы в компании было удобно работать и сотрудникам, и гостям: режиссерам, представителям агентств, съемочной группе.

Офис разделен на три части: публичную зону и ресепшен, кухню и рабочее пространство для продюсеров. Пару лет назад на кухне поставили барную стойку, теперь сотрудники собираются здесь и на утренний кофе, и на переговоры, и на пятничные посиделки. Надписи на стенах — фразы, которые Белла привезла из поездок в Южную Африку и другие страны, где у PackShotBoys проходили съемки.

В переговорной, где проходит обсуждение предстоящих съемок, есть специальные кресла: Аgency, Producer, Executive Producer, Director. В них гости могут почувствовать себя на рабочем месте режиссера. Для полноты эффекта комнату украшает копия статуэтки «Оскара». Летом рабочая зона переезжает на огромный балкон, выходящий во двор.

В офисе есть диджейский пульт, а в старинном шкафу из темно-коричневого дуба — коллекция виниловых пластинок. Летом на балкон выносят колонки, тогда рабочие дни и вечера перетекают в тусовочные ночи. На стенах офиса висят картины украинского художника Александра Ройтбурда, работы Кирилла Проценко, Миши Ревы, Ильи Чичкана, Вани Цюпки, Александра «Доктора» Панасенко и портреты сотрудников PackShotBoys в стиле кубизм, написанные по заказу для одного из проектов. Есть и офисный радиоуправляемый питомец — родственник робота WALL-E.