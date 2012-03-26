Офис недели (Петербург): Geniroom Офис компании Geniroom в «Резиденции на Суворовском» с граффити на стенах, цветными перегородками и наливными полами.
Geniroom — разработка сервисов для онлайн-трансляций
Метраж: 310 кв. м
Компания Geniroom существует два года и занимается разработкой сервиса для онлайн-трансляций. Это интернет-площадка, где любой человек может организовать прямое вещание с какого-либо события: на сайте показывают мастер-классы, лекции, концерты, спортивные соревнования и другие частные и общественные мероприятия, проходящие по всему миру. Полгода назад сотрудники въехали в новое помещение в жилом комплексе «Резиденция на Суворовском», первые два этажа которого отданы под деловой центр. До этого офис находился неподалеку, на Парадной улице, но из-за расширения штата понадобилось более просторное помещение.
Под новый офис Geniroom сняли абсолютно пустое пространство, без мебели и перегородок. Планировкой и интерьером занимались архитекторы «А5». Первым делом они залили глянцевые полы и покрасили стены яркой краской. Стеклянными и цветными перегородками помещение разделили на несколько зон: ресепшен, оупенспейс с граффити и кикером, где работают программисты, кабинет маркетингового отдела, офис руководства и зону отдыха. В некоторых помещениях студия Paint Point нарисовала граффити с комичными персонажами. В планах компании — открытие собственной студии для онлайн-трансляций, где можно будет устроить собственное вещание.
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