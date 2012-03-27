Агентство Adventum открылось в самый разгар кризиса 2008 года и специализируется на digital-рекламе, интернет-маркетинге и аналитике. Основавшая агентство команда прежде работала в отделе маркетинга крупной компании, занимающейся продажей окон.

Офис Adventum расположен на третьем этаже бизнес-центра на Хованской улице. Дизайном занималась Наталья Титовец, а некоторые решения в планировке были позаимствованы из старого офиса — он находился в том же здании, этажом ниже, и работал над его созданием архитектор Борис Бернаскони. Перекочевали оттуда и особенно полюбившиеся детали интерьера.

Наталья Титовец должна была создать пространство, подходящее одновременно для системной и креативной работы. В итоге интерьер решили сделать минималистским, с использованием нейтральных цветов в мебели и отделке, но с акцентами фирменного лаймового цвета в деталях — например в висящих лайтбоксах, на которых вместо рекламы написаны слоганы компании.

Летом на прилегающей к офису террасе стелют искусственную траву и расставляют шезлонги. А в холодное время сотрудники играют в настольный хоккей. Ещё компания кормит сотрудников завтраками, чем мотивирует их приходить пораньше. Также в офисе регулярно проходят лекции: буквально на прошлой неделе, например, с презентацией приезжала компания Google.