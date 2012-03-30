Датская компания Ciklum, крупный игрок в сфере IT-аутсорсинга, основана в 2002 году и специализируется на разработке программного обеспечения. Среди клиентов Ciklum — фирмы из Скандинавии и Западной Европы.

В новый офис в бизнес-центре «Горизонт Парк» (Николая Амосова, 12) компания переехала два года назад, раньше сотрудники Ciklum работали в трех разных местах. Компания занимает 10 этажей двадцатиэтажного здания бизнес-центра. На каждом этаже, кроме рабочих помещений, есть стол для пинг-понга, настольный футбол, а скоро появится и аэрохоккей. Около офиса сделали велопарковку, а чтобы сотрудники могли привести себя в порядок, предусмотрели душевые. В Ciklum 36 переговорных, треть из которых оборудована всем необходимым для видеосвязи с иностранными коллегами. Есть и переговорная комната для проведения видеовстреч стоя. Ее можно забронировать только на 30 минут: руководство полагает, что в таком формате общение проходит динамичнее и эффективнее.

Минималистский скандинавский дизайн офиса сотрудники разрабатывали сами. Исключением стала зона SkyPoint — многофункциональная площадка на 150 человек для проведения конференций, семинаров, неформальных встреч, вечеринок, спортивных мероприятий, кинопоказов и всего, что интересно сотрудникам. Оформлением этого пространства на 20-м этаже занималась компания Re-Design. Ciklum активно поддерживает IT-сoобщество, выступая соорганизатором и спонсором тематических мероприятий. Ежегодно в компании проходит 100 встреч по обмену знаниями, их расписание можно найти в календаре мероприятий.

На 19-м этаже расположена самая большая зона отдыха, с удобным диваном и игровыми приставками PlayStation 3, Xbox и Nintendo Wii. Из окон этого помещения открывается панорама Киева. В офисе регулярно проходят занятия йогой, сальсой, карате и рукопашным боем. Еще в Ciklum регулярно организуют чемпионаты по кикеру, настольному теннису, шахматам и Movie Nights — совместный просмотр кино.