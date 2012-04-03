

Zoloto



Ostengruppe — дизайн-бюро Сотрудники: 20 человек

Метраж: 150 кв. м

Дизайн-бюро Zolotogroup и Ostengruppe больше года назад задумались о переезде из своего уютного офиса на Пятницкой, потому что места для расширяющихся компаний там не хватало. Но только когда ситуация стала критической — сотрудники начали работать на кухне и на диванах в коридоре, — предприняли решительные меры. Переезд откладывался еще и потому, что требований к новому офису была масса: расположение в центре, возможность сделать перепланировку, наличие парковки. Наконец 23 февраля обе студии переехали в здание с богатой историей в Леонтьевском переулке: когда-то здесь был роддом, а потом типография. Во время ремонта пространство претерпело серьезные изменения: высоту потолков увеличили с двух до четырех с лишним метров, убрали непрактичные перегородки и каморки, сделали наливной пол и, на радость соседям, отремонтировали длинный внешний коридор, в который выходят остальные офисы. Сейчас ремонт идет во дворе: летом тут должна появиться небольшая парковка, а главное, площадка для вечеринок и пикников с деревянным настилом и навесом. Сейчас в сферу деятельности студий входят почти все направления, так или иначе связанные с дизайном. Но плакаты и графика по-прежнему играют важную роль в работе, о чем напоминает и переехавшая из прежнего помещения плакатная комната. Оттуда же автомат, подаренный Музеем советских автоматов, и впечатляющая библиотека. Большая часть мебели для офиса изготовлена на заказ по собственным эскизам. В основном оупенспейсе предусмотрели два вида освещения: теплое и холодное.