Основанная полтора года назад инвестиционная компания RMC136a1 занимается запуском новых и развитием уже работающих﻿ проектов. Название компания позаимствовала у самой большой из известных звезд в космосе.

Двухуровневый офис RMC136a1﻿ находится на Трехсвятительской. На первом этаже расположены ресепшен и просторная переговорная, на втором — рабочие кабинеты и комната для неформальных встреч.

Дизайном офиса занимался Ярослав Галант. Основная идея проекта — индустриальный винтаж. В оформлении использовали разные материалы, в том числе бетон, металл, эпоксидную смолу и древесину. В декоре задействовали списанный заводской инвентарь: трансформаторные щитки, металлические сейфы, водопроводные краны и вентили, пакетные переключатели, розетки, ручки, держатели, гайки, заклепки и тому подобное. Для прихожей сконструировали платяной шкаф, состоящий из множества цветных металлических шкафчиков, какие обычно устанавливают в заводских раздевалках. На стенах офиса развешаны картины украинских художников Дмитрия Корниенко, Игоря Гусева, Марии Сафроновой и Сергея Зарва.

Рабочий стол в кабинете руководителей сделали из 320-килограммовой столешницы из цельного массива лиственницы и литых бетонных стоек. Природные трещины в центре столешницы используют как отверстия для шнуров питания. Для комнаты отдыха спроектировали эксклюзивные колонки. Каждая из них — симбиоз струнного и духового инструмента, обеспечивающий эффект сабвуфера. Два динамика, верхний и нижний, поместили в оболочку из древесины и соединили между собой проводом, проведенным внутри медной трубки-струны.