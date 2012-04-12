Пространство в одном из строений на территории Artplay делят две дружественные компании: Italkero, официальный дистрибьютор итальянского газового оборудования, и студия iji Digital, которая занимается продвижением брендов в интернете. iji Digital когда-то разрабатывали сайт и фирменный стиль для Italkero: за время сотрудничества компании cдружились и в начале прошлого года сняли офисы по соседству. Ремонт продолжался несколько месяцев, помещение с розовыми стенами и гранитным полом компании разделили стеной и оформили интерьер каждая в своем стиле.

Интерьер нового офиса Italkero придумали директор компании Ян Гуламов на пару со своим братом архитектором Станиславом. Прямоугольное помещение они решили разделить световыми полосами на множество сегментов и добавить в стерильно белое пространство контрастный элемент — так в центре офиса появился черный конь в натуральную величину с торшером на голове. Коня купили у друзей и соседей по Artplay — студии Lighterra.

Офис iji Digital, основанной в 2006 году, находится за стеной, компания переехала сюда в прошлом году из обычного бизнес-центра. Интерьер сотрудники продумывали сами. С переездом они получили не только свежую обстановку, располагающую к творчеству, но и ряд бонусов: компания привлекает к работе студентов Британской высшей школы дизайна, которая также находится на территории Artplay, к тому же рядом расположены офисы клиентов студии.

Сотрудники Italkero и iji Digital часто проводят совместные вечеринки и кинопросмотры, а летом для этих целей планируют обустроить открытую веранду.