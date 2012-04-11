Офис недели (Киев): Клуб прикладной экологии Офис Клуба прикладной экологии с самодельными предметами интерьера из натуральных материалов и перегородкой из соломенных блоков, которые также служат пуфами для гостей.
Клуб прикладной экологии
Метраж: 120 кв. м
Клуб прикладной экологии занимается экологическим строительством и проектированием. Также здесь проводят занятия по земледелию, пчеловодству и ремесленничеству: гончарное мастерство, валяние из шерсти, плетение из соломы.
Собственный офис у компании появился в прошлом году. Клуб разместился в двухэтажном особняке на Малоземельной улице, возле станции метро «Славутич».
Ремонт закончили за три месяца. Дизайн интерьера разработал Андрей Бобровицкий, один из основателей и главный идеолог организации. Пространство спроектировали так, чтобы оно было уютным и без лишних стен. Столы, стулья и другие предметы интерьера сделали во время мастер-классов. В качестве сидений сотрудники используют соломенные блоки. Из таких же блоков соорудили перегородку, которая легко трансформируется в сидячие места для шестидесяти человек. В клубе часто читают лекции о вегетарианстве, туризме, экологии и воспитании детей.
Комментарии
писсуар выше умывальника - это удобно?
и вообще - если ставить его для "птички", то лучше не ставить. так же как и механический слив в нём.
а вцілому - кльово)
Тэги
Прочее