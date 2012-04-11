Клуб прикладной экологии занимается экологическим строительством и проектированием. Также здесь проводят занятия по земледелию, пчеловодству и ремесленничеству: гончарное мастерство, валяние из шерсти, плетение из соломы.

Собственный офис у компании появился в прошлом году. Клуб разместился в двухэтажном особняке на Малоземельной улице, возле станции метро «Славутич».

Ремонт закончили за три месяца. Дизайн интерьера разработал Андрей Бобровицкий, один из основателей и главный идеолог организации. Пространство спроектировали так, чтобы оно было уютным и без лишних стен. Столы, стулья и другие предметы интерьера сделали во время мастер-классов. В качестве сидений сотрудники используют соломенные блоки. Из таких же блоков соорудили перегородку, которая легко трансформируется в сидячие места для шестидесяти человек. В клубе часто читают лекции о вегетарианстве, туризме, экологии и воспитании детей.