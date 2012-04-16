Офис недели (Петербург): NCC Roads Офис шведской компании на девятом этаже торгового центра «Стокманн» со скандинавской мебелью и панорамным видом на Невский проспект.
NCC Roads — строительство и реконструкция дорог.
Метраж: 287 кв. м
NCC Roads — шведская компания, занимается производством асфальта, его укладкой, а также строительством и реконструкцией дорог. В новый офис в торговом комплексе «Стокманн» сотрудники переехали полгода назад: важным аргументом в пользу этого помещения стала панорама центра Петербурга, открывающаяся из окон.
Офис сняли с базовой отделкой, но без мебели и перегородок, поэтому планировку и интерьер несколько месяцев создавали с нуля. Проектом занималась Елена Лааксо из финского бюро Gullstén-Inkinen Design & Architecture. Дизайн типичен для крупных скандинавских компаний: светлый ламинат, матовые стеклянные перегородки, сдержанная и удобная мебель, несколько цветовых акцентов.
В помещении две зоны отдыха: в одной встречаются с гостями и пьют утренний кофе, в другой проводят турниры по пинг-понгу. Столы, диваны и стойку ресепшена заказали в шведской мебельной фирме Kinnarps, специализирующейся на рабочих интерьерах. Многие детали и безделушки появились в офисе случайно: сотрудники привезли их из зарубежных поездок.
Комментарии
Самое смешное, что мебель Kinnarps здесь как раз бело- красная) А вот деревянные рабочие места и шкафы - не наши)
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