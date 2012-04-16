NCC Roads — шведская компания, занимается производством асфальта, его укладкой, а также строительством и реконструкцией дорог. В новый офис в торговом комплексе «Стокманн» сотрудники переехали полгода назад: важным аргументом в пользу этого помещения стала панорама центра Петербурга, открывающаяся из окон.

Офис сняли с базовой отделкой, но без мебели и перегородок, поэтому планировку и интерьер несколько месяцев создавали с нуля. Проектом занималась Елена Лааксо из финского бюро Gullstén-Inkinen Design & Architecture. Дизайн типичен для крупных скандинавских компаний: светлый ламинат, матовые стеклянные перегородки, сдержанная и удобная мебель, несколько цветовых акцентов.

В помещении две зоны отдыха: в одной встречаются с гостями и пьют утренний кофе, в другой проводят турниры по пинг-понгу. Столы, диваны и стойку ресепшена заказали в шведской мебельной фирме Kinnarps, специализирующейся на рабочих интерьерах. Многие детали и безделушки появились в офисе случайно: сотрудники привезли их из зарубежных поездок.