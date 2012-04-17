Stink — продакшен-студия Метраж: 100 кв. м

Сотрудники: 10 человек

Stink — один из признанных лидеров на рынке производства рекламы и инновационных цифровых технологий. Компания основана в Лондоне, имеет подразделения в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже, Берлине, Мумбаи, а в прошлом году появилось отделение и в Москве. С самого начала сотрудники отказались от идеи стандартного офиса с перегородками из гипсокартона и безликой атмосферой. Руководство долго искало просторное помещение в центре Москвы — в итоге выбор остановили на мансардном этаже в здании на «Красном Октябре». Проект реконструкции разработал Артем Слизунов, а за реализацию проекта взялась компания Single Solution, одним из основателей которой он является. Впрочем, проект разработали скорее совместными усилиями, ведь подход студии полностью совпадал с пожеланиями компании. В интерьере архитекторы постарались сохранить элементы старого фабричного помещения, а в отделке — использовать только натуральные материалы. Кирпичную кладку очистили от штукатурки, а старые половые доски использовали в качестве декора: из них сложили поленницу под потолком. Почти вся мебель изготовлена на заказ из натурального дерева, двери в стеклянных перегородках установлены на специальные поворотные механизмы, а итальянские энергосберегающие лампы создают теплое освещение, от которого не устают глаза. Как и в любом продакшене, рабочие команды в Stink собираются под конкретные проекты, и постоянно в офисе работают не больше десяти человек: продюсеры, ассистенты и бэк-офис. Партнеры компании разбросаны по всему миру, так что рабочий график сотрудников может быть практически круглосуточным.