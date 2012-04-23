Офис недели (Петербург): Solo Office Interiors Офис и шоу-рум мебельной компании с мобильными стенами, выставкой предметов интерьера и кафе для сотрудников.
Solo Office Interiors — продажа офисной мебели.
Метраж: 1 200 кв. м
Solo Office Interiors работает в Санкт-Петербурге с 1996 года и занимается поставками европейской мебели для рабочих пространств. Причём офис одновременно выполняет функции рабочего пространства и демонстрационной площадки. Три года назад компания переехала на Большой Сампсониевский проспект, в новый офис, проект которого придумали архитекторы Владислав Спицын и Юлия Ионова из бюро Front Office.
Просторное помещение разбили на несколько зон: ресепшен, многофункциональный учебный центр для сотрудников, переговорные для встреч с клиентами, офисное кафе и оупенспейс с образцами новых поставок. Особенность интерьера в том, что обновляется он буквально каждый сезон, поэтому дизайнеры с самого начала сделали упор на лёгкую трансформацию пространства — так появились мобильные перегородки и подвижные световые конструкции. По этой же причине стены выкрасили в универсальный белый цвет.
Комментарии
офис в начале слайд шоу кажется прикольном, впечатление портят 18 и 19 слайды, очень странный выбор и расстановка мебели
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