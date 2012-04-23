Solo Office Interiors работает в Санкт-Петербурге с 1996 года и занимается поставками европейской мебели для рабочих пространств. Причём офис одновременно выполняет функции рабочего пространства и демонстрационной площадки. Три года назад компания переехала на Большой Сампсониевский проспект, в новый офис, проект которого придумали архитекторы Владислав Спицын и Юлия Ионова из бюро Front Office.

Просторное помещение разбили на несколько зон: ресепшен, многофункциональный учебный центр для сотрудников, переговорные для встреч с клиентами, офисное кафе и оупенспейс с образцами новых поставок. Особенность интерьера в том, что обновляется он буквально каждый сезон, поэтому дизайнеры с самого начала сделали упор на лёгкую трансформацию пространства — так появились мобильные перегородки и подвижные световые конструкции. По этой же причине стены выкрасили в универсальный белый цвет.