Капитальный ремонт проводят в Иркутском областном театре кукол «Аистёнок» в преддверии юбилейного 85-го театрального сезона. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Из областного бюджета на работы направили восемь миллионов рублей. На эти средства меняют деревянные балки чердачного перекрытия, капитально ремонтируют фасад здания и 90% всех помещений, включая театральные цеха, кабинеты, сцену, зрительный зал и санитарные комнаты.

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» по направлению «Театры – детям» из федерального бюджета поступили 2,5 млн рублей. На них в «Аистёнке» заменят «одежду сцены» и приобретут 189 зрительских кресел, которые доставят и установят к концу августа. Кроме того, запланировано выполнить устройство театральных колосников. Это решётчатый настил над сценой, оборудованный устройствами для смены декораций, подъёма и спуска занавеса, светового и звукового оборудования. В «Аистёнке» его никогда не было, что значительно урезало технические возможности в постановке спектаклей.

«Таких капитальных работ, как в этом году, в театре кукол «Аистёнок» не было очень много лет. Частичный ремонт производили более десяти лет назад, в 2016 году состоялся капитальный ремонт кровли здания и канализационной системы», — рассказала министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич.