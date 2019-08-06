Капитальный ремонт идет в иркутском театре кукол «Аистёнок» На работы направлено 10,5 миллионов рублей
Капитальный ремонт проводят в Иркутском областном театре кукол «Аистёнок» в преддверии юбилейного 85-го театрального сезона. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Из областного бюджета на работы направили восемь миллионов рублей. На эти средства меняют деревянные балки чердачного перекрытия, капитально ремонтируют фасад здания и 90% всех помещений, включая театральные цеха, кабинеты, сцену, зрительный зал и санитарные комнаты.
В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» по направлению «Театры – детям» из федерального бюджета поступили 2,5 млн рублей. На них в «Аистёнке» заменят «одежду сцены» и приобретут 189 зрительских кресел, которые доставят и установят к концу августа. Кроме того, запланировано выполнить устройство театральных колосников. Это решётчатый настил над сценой, оборудованный устройствами для смены декораций, подъёма и спуска занавеса, светового и звукового оборудования. В «Аистёнке» его никогда не было, что значительно урезало технические возможности в постановке спектаклей.
«Таких капитальных работ, как в этом году, в театре кукол «Аистёнок» не было очень много лет. Частичный ремонт производили более десяти лет назад, в 2016 году состоялся капитальный ремонт кровли здания и канализационной системы», — рассказала министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич.
Театр кукол работает в здании бывшего советского кинотеатра «Мир», построенном в 1960 году. Оно плохо приспособлено под нужды профессионального театра: есть только один зрительный зал. В нём проходят и спектакли, и репетиции. Это создаёт сложности во время подготовки к премьерам: для постановочного процесса приходится уменьшать количество спектаклей. Не хватает помещений и для работы производственных цехов. Зачастую изготавливать или окрашивать декорации приходится прямо в фойе театра.
В ближайшее время планируется начать комплексное инженерно-геологическое обследование здания театра, цель которого — установить возможные варианты его реконструкции.
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