вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
Новости6 августа 2019

Капитальный ремонт идет в иркутском театре кукол «Аистёнок» На работы направлено 10,5 миллионов рублей

РедакторЕкатерина Зырянова

Капитальный ремонт проводят в Иркутском областном театре кукол «Аистёнок» в преддверии юбилейного 85-го театрального сезона. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Из областного бюджета на работы направили восемь миллионов рублей. На эти средства меняют деревянные балки чердачного перекрытия, капитально ремонтируют фасад здания и 90% всех помещений, включая театральные цеха, кабинеты, сцену, зрительный зал и санитарные комнаты. 

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» по направлению «Театры – детям» из федерального бюджета поступили 2,5 млн рублей. На них в «Аистёнке» заменят «одежду сцены» и приобретут 189 зрительских кресел, которые доставят и установят к концу августа. Кроме того, запланировано выполнить устройство театральных колосников. Это решётчатый настил над сценой, оборудованный устройствами для смены декораций, подъёма и спуска занавеса, светового и звукового оборудования. В «Аистёнке» его никогда не было, что значительно урезало технические возможности в постановке спектаклей.

«Таких капитальных работ, как в этом году, в театре кукол «Аистёнок» не было очень много лет. Частичный ремонт производили более десяти лет назад, в 2016 году состоялся капитальный ремонт кровли здания и канализационной системы», — рассказала министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич.

 Театр кукол работает в здании бывшего советского кинотеатра «Мир», построенном в 1960 году. Оно плохо приспособлено под нужды профессионального театра: есть только один зрительный зал. В нём проходят и спектакли, и репетиции. Это создаёт сложности во время подготовки к премьерам: для постановочного процесса приходится уменьшать количество спектаклей. Не хватает помещений и для работы производственных цехов. Зачастую изготавливать или окрашивать декорации приходится прямо в фойе театра. 

В ближайшее время планируется начать комплексное инженерно-геологическое обследование здания театра, цель которого — установить возможные варианты его реконструкции.


Share
0
скопировать ссылку

Читайте также:

Ситуация
В Москве закрылся театр «Эрмитаж»Здание театра «Эрмитаж» признали аварийным и предоставили 12 площадок для показа спектаклей
0
Ситуация

В Москве закрылся театр «Эрмитаж» Здание театра «Эрмитаж» признали аварийным и предоставили 12 площадок для показа спектаклей

Ситуация

«Гоголь-центр» обвинили в проведении липового тендера

Театр Гоголя может снова подвергнуться проверкам правоохранительных органов, на этот раз они будут связаны не с содержанием новых спектаклей, а с тем, как новое руководство сделало ремонт.

0
Ситуация

«Гоголь-центр» обвинили в проведении липового тендера Театр Гоголя может снова подвергнуться проверкам правоохранительных органов, на этот раз они будут связаны не с содержанием новых спектаклей, а с тем, как новое руководство сделало ремонт.

Общественные пространства

В Москве поставят почти 200 остановок с зарядками для телефона

Один такой павильон уже работает рядом с Театром кукол имени Образцова

1
Общественные пространства

В Москве поставят почти 200 остановок с зарядками для телефона Один такой павильон уже работает рядом с Театром кукол имени Образцова

Новости

В Иркутске пройдут гастроли Большого театра кукол из Санкт-Петербурга

Иркутянам представят три спектакля

0
Новости

В Иркутске пройдут гастроли Большого театра кукол из Санкт-Петербурга Иркутянам представят три спектакля

Ситуация
В Москве закрылся театр «Эрмитаж»Здание театра «Эрмитаж» признали аварийным и предоставили 12 площадок для показа спектаклей
0
Ситуация

В Москве закрылся театр «Эрмитаж» Здание театра «Эрмитаж» признали аварийным и предоставили 12 площадок для показа спектаклей

Ситуация

«Гоголь-центр» обвинили в проведении липового тендера

Театр Гоголя может снова подвергнуться проверкам правоохранительных органов, на этот раз они будут связаны не с содержанием новых спектаклей, а с тем, как новое руководство сделало ремонт.

0
Ситуация

«Гоголь-центр» обвинили в проведении липового тендера Театр Гоголя может снова подвергнуться проверкам правоохранительных органов, на этот раз они будут связаны не с содержанием новых спектаклей, а с тем, как новое руководство сделало ремонт.

Общественные пространства

В Москве поставят почти 200 остановок с зарядками для телефона

Один такой павильон уже работает рядом с Театром кукол имени Образцова

1
Общественные пространства

В Москве поставят почти 200 остановок с зарядками для телефона Один такой павильон уже работает рядом с Театром кукол имени Образцова

Новости

В Иркутске пройдут гастроли Большого театра кукол из Санкт-Петербурга

Иркутянам представят три спектакля

0
Новости

В Иркутске пройдут гастроли Большого театра кукол из Санкт-Петербурга Иркутянам представят три спектакля

Комментарии

0 комментариев

Тэги

Сюжет

Места

Новое и лучшее

Маршрут по Ural Music Night от The Village

«Кума»: Как работает екатеринбургский лоукостер среди салонов красоты

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед

Как в кино: Пальто, плащи и куртки из «Реальных упырей», «Теоремы Зеро», «Загадочного убийства на Манхэттене»

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга

Первая полоса

Маршрут по Ural Music Night от The Village
Гид The Village
Маршрут по Ural Music Night от The VillageРейвы «Хлеба» и The Hatters, электроника во дворе ГЦСИ, фанк в «Доме Метенкова» и кое-что еще
0
Маршрут по Ural Music Night от The Village
Гид The Village

Маршрут по Ural Music Night от The Village Рейвы «Хлеба» и The Hatters, электроника во дворе ГЦСИ, фанк в «Доме Метенкова» и кое-что еще

«Кума»: Как работает екатеринбургский лоукостер среди салонов красоты
Новое в Екатеринбурге

«Кума»: Как работает екатеринбургский лоукостер среди салонов красоты

«Кума»: Как работает екатеринбургский лоукостер среди салонов красоты
Новое в Екатеринбурге

«Кума»: Как работает екатеринбургский лоукостер среди салонов красоты

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
Гид The Village
Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
0
Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед
Гид The Village

Холодает: Выбираем свитеры и водолазки на полгода вперед

Как в кино: Пальто, плащи и куртки из «Реальных упырей», «Теоремы Зеро», «Загадочного убийства на Манхэттене»
Вещи
Как в кино: Пальто, плащи и куртки из «Реальных упырей», «Теоремы Зеро», «Загадочного убийства на Манхэттене»
0
Как в кино: Пальто, плащи и куртки из «Реальных упырей», «Теоремы Зеро», «Загадочного убийства на Манхэттене»
Вещи

Как в кино: Пальто, плащи и куртки из «Реальных упырей», «Теоремы Зеро», «Загадочного убийства на Манхэттене»

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
0
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Паттерн

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге
Архитектура

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Сходить на скачки, попробовать старинную русскую кухню: Зачем ехать в Висим под Нижним Тагилом
СПЕЦПРОЕКТ
Сходить на скачки, попробовать старинную русскую кухню: Зачем ехать в Висим под Нижним ТагиломКак туда добраться и сколько это все стоит
0
Сходить на скачки, попробовать старинную русскую кухню: Зачем ехать в Висим под Нижним Тагилом
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

Сходить на скачки, попробовать старинную русскую кухню: Зачем ехать в Висим под Нижним Тагилом Как туда добраться и сколько это все стоит

Ural Music Night, салон «Вино, я люблю тебя!», выставка «Авангард. На телеге в ХХI век»
События недели

Ural Music Night, салон «Вино, я люблю тебя!», выставка «Авангард. На телеге в ХХI век»Что посетить в Екатеринбурге до 20 сентября

0
Ural Music Night, салон «Вино, я люблю тебя!», выставка «Авангард. На телеге в ХХI век»
События недели

Ural Music Night, салон «Вино, я люблю тебя!», выставка «Авангард. На телеге в ХХI век» Что посетить в Екатеринбурге до 20 сентября

Торт «Гиннесс» в Breadway и семейный бранч в «Дубровине»
Новости ресторанов
Торт «Гиннесс» в Breadway и семейный бранч в «Дубровине»А также новая такерия и азиатский бар
0
Торт «Гиннесс» в Breadway и семейный бранч в «Дубровине»
Новости ресторанов

Торт «Гиннесс» в Breadway и семейный бранч в «Дубровине» А также новая такерия и азиатский бар

Как прошла первая в истории Ural Pride Week
Комментарии
Как прошла первая в истории Ural Pride Week«Надеемся проводить такой фестиваль каждый год»
0
Как прошла первая в истории Ural Pride Week
Комментарии

Как прошла первая в истории Ural Pride Week «Надеемся проводить такой фестиваль каждый год»

20 главных театральных премьер осени в Екатеринбурге
Планы на сезон

20 главных театральных премьер осени в Екатеринбурге

20 главных театральных премьер осени в Екатеринбурге
Планы на сезон

20 главных театральных премьер осени в Екатеринбурге

В ТЦ «Омега» на Уралмаше появится кинокультурный центр
Город
В ТЦ «Омега» на Уралмаше появится кинокультурный центрКак он будет выглядеть
0
В ТЦ «Омега» на Уралмаше появится кинокультурный центр
Город

В ТЦ «Омега» на Уралмаше появится кинокультурный центр Как он будет выглядеть

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября
0
«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа
Фильмы недели

«Никогда, редко, иногда, всегда»: Искренняя история о подростковом аборте в Америке эпохи Трампа В кино — с 17 сентября

Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка
Отказаться от чайных пакетиковЧтобы жить экологичнее
2
Отказаться от чайных пакетиков
Хорошая привычка

Отказаться от чайных пакетиков Чтобы жить экологичнее

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
0
Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?
Гид The Village

Роскошные нулевые снова в моде. А вместе с ними — стринги. Как их носить в 2020-м?

Распродажа в Zara, классика денима в Levi’s и скидки до 70 % в «Л’Этуаль»
Скидки недели

Распродажа в Zara, классика денима в Levi’s и скидки до 70 % в «Л’Этуаль»А также дроп от уральского бренда hsh, новинки от Avgvst и коллекция обуви от N.early N.aked

0
Распродажа в Zara, классика денима в Levi’s и скидки до 70 % в «Л’Этуаль»
Скидки недели

Распродажа в Zara, классика денима в Levi’s и скидки до 70 % в «Л’Этуаль» А также дроп от уральского бренда hsh, новинки от Avgvst и коллекция обуви от N.early N.aked

«Когда нас увидел друг, то назвал пидорасами»
Личный опыт

«Когда нас увидел друг, то назвал пидорасами»Иван Ленков — о жизни гея в маленьком закрытом городе на Урале

«Когда нас увидел друг, то назвал пидорасами»
Личный опыт

«Когда нас увидел друг, то назвал пидорасами» Иван Ленков — о жизни гея в маленьком закрытом городе на Урале

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
0
Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов
Гаджеты

Бюджетные часы, отличный iPad Air и единая подписка на все сервисы: Что показала Apple вместо айфонов

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
1
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
1
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
Словарный запас

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье

Подпишитесь на рассылку