Норвежский прозаик Эрленд Лу, армянская писательница Мариам Петросян и русско-британский журналист Оуэн Мэтьюз подтвердили свое участие в Иркутском международном книжном фестивале.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, помимо встречи с Эрлендом Лу в программе ИМКФ — показ его мультфильма «Курт звереет». С Мариам Петросян, автором культового романа «Дом, в котором...», пройдёт автограф-сессия. А журналист русско-британского происхождения Оуэн Мэтьюз представит на фестивале книгу «Грандиозные авантюры» о русском дипломате и путешественнике Николае Резанове, который мечтал расширить границы Российской империи до берегов Калифорнии.

В детской программе фестиваля выступит писательский дуэт из Беларуси — Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский. Соавторы книг «Москвест», «Время всегда хорошее», «Я хочу в школу!» встретятся с читателями и проведут мастер-классы, где вместе с детьми придумают разные сюжеты и напишут рассказы.

Фестиваль пройдет с 30 августа по 1 сентября в Иркутске на площади перед дворцом спорта «Труд». Кроме зарубежных гостей, в фестивале примут участие 25 писателей из России, среди них — автор бестселлера «В интернете кто-то неправ» Ася Казанцева, лауреат «Русского Букера» Александр Снегирев, писательница Линор Горалик, автор книги «Миазмы, симптомы, улики» Мария Пироговская, популяризатор науки Андрей Бабицкий, автор книги «Калечина-Малечина» Евгения Некрасова и другие.