В Киренске и Усть-Куте зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе Города на севере области находятся в зоне задымления от лесных пожаров
Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе зафиксировали из-за лесных пожаров в городах Киренск и Усть-Кут Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
На 10 августа в Киренске превышение ПДК отмечается по трем веществам: диоксид серы — в 1,04 раза, оксид углерода — в 1,2 раза, диоксид азота — в 1,1 раза. В Усть-Куте превышена норма содержания в атмосферном воздухе оксида углерода в 1,2 раза.
Мониторинг качества воздуха из-за задымления от лесных пожаров проводится в Усть-Куте, Киренске, Братске, Бодайбо, Усть-Илимске, а также в Усть-Илимском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском, Братском районах.
По данным на утро 11 августа, площадь лесных пожаров в Иркутской области составляет свыше 700 тысяч гектаров. За сутки она увеличилась на 31 тысячу гектаров. Очаги, которые находятся в зоне контроля, действуют в труднодоступной местности.
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