Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе зафиксировали из-за лесных пожаров в городах Киренск и Усть-Кут Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

На 10 августа в Киренске превышение ПДК отмечается по трем веществам: диоксид серы — в 1,04 раза, оксид углерода — в 1,2 раза, диоксид азота — в 1,1 раза. В Усть-Куте превышена норма содержания в атмосферном воздухе оксида углерода в 1,2 раза.

Мониторинг качества воздуха из-за задымления от лесных пожаров проводится в Усть-Куте, Киренске, Братске, Бодайбо, Усть-Илимске, а также в Усть-Илимском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском, Братском районах.