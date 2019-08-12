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Новости12 августа 2019

17 августа иркутян приглашают написать «Медицинскую лабораторную» Это международная научно-просветительская акция по проверке научной грамотности

РедакторЕкатерина Зырянова

17 августа в Иркутском планетарии состоится международная научно-просветительская акция «Медицинская лабораторная». Как сообщают организаторы, проверить свои знания о медицине может любой желающий — для этого не нужны специальные навыки. У участников будет 30 минут на заполнение теста, затем в течение часа «завлаб» подробно разберет каждый из вопросов.

Первый раздел «Медлабы» — мифы о еде. Второй раздел, самый важный, — о болезнях и их лечении. Отдельную рубрику посвятят замене органов. Заключительный раздел будет об ученике лауреата Нобелевской премии Ильи Мечникова — Владимире Хавкине (1860-1930). 

Участие бесплатное, количество мест ограничено. «Отличники», ответившие правильно на большинство вопросов, получат призы от партнёров акции. Организаторами мероприятия выступают Иркутский планетарий и Иркутский научный центр СО РАН.

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