Ученые получили подтверждение информации о росте популяции нерп, это удалось благодаря альтернативному методу подсчета — с помощью беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Байкальского филиала ФГУП «Госрыбцентр» Владимира Петерфельда.

Ранее некоторые ученые, в том числе Петерфельд и научный руководитель Байкальского института Сибирского отделения РАН, академик РАН Арнольд Тулохонов сообщали о том, что нерп на Байкале с каждым годом становится слишком много, и их численность составляет около 130 тысяч вместо оптимальной в 100 тысяч, а ежегодный прирост может привести к распространению инфекционных болезней.

«Научная группа сделала снимки на северном Байкале и в части центрального Байкала. И предварительный вывод таков: численность популяции нерп даже гораздо выше, чем та, которая вычислялась с помощью ручного подсчета в экспедициях, согласно которому этих животных сейчас около 130 тысяч», - сказал Петерфельд.

Исследования с помощью беспилотников продолжат в 2020 году, будет охвачен южный Байкал. После этого ученые сделают окончательные выводы о численности нерпы на озере.