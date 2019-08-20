Открытие набережной состоится в Ангарске 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации АГО.

Ангарск, который находится между двух рек, до этого никогда не имел организованного выхода к воде. В течение четырех последних лет в городе шла работа над созданием набережной на берегу реки Китой.

В честь открытия состоится городской праздник, он пройдет на Набережном бульваре, который является центральным входом в прогулочную зону. Начнется мероприятие в 11:00 с полумарафона, так как на ангарской набережной оборудовали семь километров бегового покрытия. Зарегистрироваться на забег можно на сайте события.

В 15:30 праздник продолжится большой игровой интерактивной программой. В 18:30 — концертная театрализованная программа «Легенды реки Китой» с участием приглашенных артистов. Завершится день фейерверком, который запустят с острова Большой.