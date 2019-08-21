Иркутскстат посчитал, насколько с прошлого года подорожала школьная одежда и канцелярия На 6,6% подорожали сорочки для мальчиков, на 6,3% – куртки, а на 5,7% – канцелярские товары
За год цены на одежду для школьников в Иркутске выросли на 2,8%. Как сообщает Иркутскстат, больше всего подорожали сорочки для мальчиков — на 6,6%, а также утепленные куртки с верхом из плащевых тканей — на 6,3%.
Письменные принадлежности и канцелярские товары выросли в цене на 5,7%, причем наибольший прирост цен отмечен на карандаши чернографитные — на 6,5%.
Незначительно понизились цены только на блузки для девочек и ранцы. Средняя цена школьного рюкзака в 2019 году — 1900 рублей, что на два процента меньше, чем в прошлом году. Блуза стоит в среднем 1227 рублей, это на 3,6% меньше, чем в 2018-м.
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