За год цены на одежду для школьников в Иркутске выросли на 2,8%. Как сообщает Иркутскстат, больше всего подорожали сорочки для мальчиков — на 6,6%, а также утепленные куртки с верхом из плащевых тканей — на 6,3%.

Письменные принадлежности и канцелярские товары выросли в цене на 5,7%, причем наибольший прирост цен отмечен на карандаши чернографитные — на 6,5%.

Незначительно понизились цены только на блузки для девочек и ранцы. Средняя цена школьного рюкзака в 2019 году — 1900 рублей, что на два процента меньше, чем в прошлом году. Блуза стоит в среднем 1227 рублей, это на 3,6% меньше, чем в 2018-м.