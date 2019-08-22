С 7 по 14 сентября впервые в Иркутской области пройдет этап подготовки к Международному чемпионату по спортивному программированию ICPC. Об этом сообщают организаторы мероприятия. Учебно-тренировочные сборы состоятся на курорте «Гора Соболиная» в Байкальске.

ICPC (International Collegiate Programming Contest) — старейший, крупнейший и самый престижный в мире чемпионат по спортивному программированию. Соревнование проводится ежегодно с 1977 года. Российские программисты участвуют в чемпионате мира с 1993 года, студенты-программисты из РФ являются лидерами по количеству побед на турнире.

Организует мероприятие министерство экономического развития Иркутской области, иркутское региональное отделение «Деловой России» и Моscow Workshop ICPC. Все желающие принять участие могут получить дополнительную информацию и зарегистрироваться здесь.