В ответ активист «Красивого Петербурга» отмечал, что в его публикации нет призывов голосовать за кого-либо, значит это не агитация. Кроме того, тот же снимок Хорунжего висит на странице самого юриста во «ВКонтакте», а правила соцсети позволяют пользоваться опубликованными там фото неограниченному кругу лиц. К тому же сам Костров снимок не публиковал, а лишь сделал репост.

Сперва Смольнинский районный суд поддержал требования Беличенко, однако городской суд отменил предыдущее решение против Кострова.

Второе дело: Даниил Кен



Кандидат в муниципалитет «Светлановское» Даниил Кен лишился регистрации по требованию его конкурента от «Единой России» Оксаны Шуваловой и местного избиркома. Они обратили внимание суда на публикацию, которую политик сделал в июне.

«Гении политического пиара», — написал Даниил Кен, опубликовав фотографию разворота местной газеты с изображением представителей «Единой России» и флагами партии. Истцы заявили, что публикация носит агитационный характер и нарушает авторские права (эмблема «Единой России» является интеллектуальной собственностью партии).

Хотя публикация была сделана до начала выборов, Выборгский районный суд решил, что она является незаконной агитацией, раз Кен ее не удалил после объявления выборов. Теперь же городской суд поддержал оппозиционера.



Источник: «Фонтанка»

