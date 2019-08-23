В Петербурге отменили два решения о снятии кандидатов с выборов за публикации во «ВКонтакте» Городской суд поддержал Ярослава Кострова и Даниила Кена
Санкт-Петербургский городской суд отменил решения нижестоящих судов о снятии с выборов двух кандидатов в муниципальные депутаты — активиста движения «Красивый Петербург» Ярослава Кострова и самовыдвиженца Даниила Кена, поддержанного штабом Навального.
Первое дело: Ярослав Костров
Кострова — кандидата в депутаты муниципалитета «Смольнинское» — сняли с выборов по требованию его конкурента Владимира Беличенко. Он пожаловался на комментарий активиста «Красивого Петербурга» к репосту со страницы сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания».
В оригинальной записи в сообществе присутствовали фотографии, включая портрет юриста избиркома «Смольнинского» Всеволода Хорунжего. «Друзья, вот так выглядят выборы. Грязно и подло. Обязательно расскажите знакомым!» — написал под публикацией Костров. Беличенко заявил, что его конкурент нарушил авторское право Хорунжего в агитационной публикации и должен быть снят с выборов, так как плагиат в агитации запрещен.
В ответ активист «Красивого Петербурга» отмечал, что в его публикации нет призывов голосовать за кого-либо, значит это не агитация. Кроме того, тот же снимок Хорунжего висит на странице самого юриста во «ВКонтакте», а правила соцсети позволяют пользоваться опубликованными там фото неограниченному кругу лиц. К тому же сам Костров снимок не публиковал, а лишь сделал репост.
Сперва Смольнинский районный суд поддержал требования Беличенко, однако городской суд отменил предыдущее решение против Кострова.
Второе дело: Даниил Кен
Кандидат в муниципалитет «Светлановское» Даниил Кен лишился регистрации по требованию его конкурента от «Единой России» Оксаны Шуваловой и местного избиркома. Они обратили внимание суда на публикацию, которую политик сделал в июне.
«Гении политического пиара», — написал Даниил Кен, опубликовав фотографию разворота местной газеты с изображением представителей «Единой России» и флагами партии. Истцы заявили, что публикация носит агитационный характер и нарушает авторские права (эмблема «Единой России» является интеллектуальной собственностью партии).
Хотя публикация была сделана до начала выборов, Выборгский районный суд решил, что она является незаконной агитацией, раз Кен ее не удалил после объявления выборов. Теперь же городской суд поддержал оппозиционера.
Источник: «Фонтанка»
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