Новости25 августа 2019
В Иркутске разыскивают хозяев коня, найденного на улице Старокузьмихинской Сейчас он находится в конном клубе «Ерши»
Днем 23 августа по улице Старокузьмихинской гулял конь без присмотра. Как сообщает IRK.ru, иркутянка Татьяна, проезжавшая мимо, обратилась в конный клуб «Ерши», чтобы отловить животное.
«Подключили ветеринарную службу, пытаются найти по номеру бирки, но номер не полный. Ищем хозяина», — рассказала Татьяна. Сейчас животное находится в клубе, однако оставить его там не могут — нет места.
Животное в порядке, не ранено. Хозяев просят обратиться по адресу: улица Якоби, 35б/1 или по телефону: 8 924 600-88-63.
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