Днем 23 августа по улице Старокузьмихинской гулял конь без присмотра. Как сообщает IRK.ru, иркутянка Татьяна, проезжавшая мимо, обратилась в конный клуб «Ерши», чтобы отловить животное.

«Подключили ветеринарную службу, пытаются найти по номеру бирки, но номер не полный. Ищем хозяина», — рассказала Татьяна. Сейчас животное находится в клубе, однако оставить его там не могут — нет места.

Животное в порядке, не ранено. Хозяев просят обратиться по адресу: улица Якоби, 35б/1 или по телефону: 8 924 600-88-63.