Семь передвижных пунктов раздельного сбора вторсырья в рамках акции «Скажи мусору нет!» будут работать в разных округах Иркутска с 1 по 7 сентября. Об этом сообщает «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда «Подари планете жизнь».

Все желающие смогут сдать в переработку макулатуру, пластик, стекло, металл, батарейки, диодные лампы и старую одежду. Будет также организован приём продуктов — кормов, круп и овощей — для животных из приютов, показ коротких экологических фильмов, откроется выставка, пройдут соревнования по экоборью, а также лекции.

1 сентября с 12:00 до 18:00, а 7 сентября с 16:00 до 18:00 пункт будет работать у памятника Александру Третьему. В остальные дни пункты откроются с 9 до 20 часов: 2 сентября — в сквере Кирова, 3 сентября — у школы №19, 4 сентября — в сквере на бульваре Постышева, 5 сентября — на бульваре Рябикова, 2Б; 6 сентября — в торговом центре «ЕвроПарк» на Розы Люксембург, 215В.

Акция проходит в Иркутской области в рамках марафона «Минута для будущего» с 20 августа. Добровольцы уже побывали с ней в Ангарском городском округе, Усольском, Братском, Зиминском и Куйтунском районах. До сентября агитпоезд акции побывает в Баяндаевском, Ольхонском, Слюдянском и Усольском районах, а также в Усть-Куте и Шелехове.