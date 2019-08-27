Турбазу «Песчанка» на Байкале закрыли по требованию приставов Прокуратура требует очистить освободить самовольно занятую землю и рекультивировать ее
Судебные приставы приостановили работу базы отдыха «Песчанка» на побережье Байкала. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском и потребовала запретить работу турбазы до устранения нарушений. Владельца обязали освободить самовольно занятый земельный участок, разработать проект рекультивации земель. Иркутский районный суд удовлетворил иск.
Директору базы отдыха вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, о запрете эксплуатации объекта и предупредили об уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда.
База отдыха находится в бухте Песчаной — Байкальской Ривьере. Местность является памятником природы и охраняется государством.
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