Три тысячи жителей Иркутской области остались без электричества из-за удара шаровой молнии Молния попала в подстанцию в Бохане
3 сентября в 06:35 шаровая молния попала в подстанцию в поселке Бохан. Как сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании, без электричества остались 3395 человек и 20 соцобъектов.
Обесточены были Бохан, село Новая Ида, деревни Хандагай, Скороход, Заглик, Булык, Харатирген, Хохорск, Русиновка, Воскресенка. Работники Осинского филиала
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