День знаний, Курбан-байрам в Москве и сбой на МЦК The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: День знаний в Москве, закрытие мусорного полигона в Подмосковье, проверка полицейских, задержавших школьника на акции 12 июня и другие новости.
Предотвращение теракта 1 сентября
Чтобы прочитать целиком, купите подписку. Она открывает сразу три издания
месяц
год
Подписка предоставлена Redefine.media. Её можно оплатить российской или иностранной картой. Продлевается автоматически. Вы сможете отписаться в любой момент.
На связи The Village. Мы и есть «вайс на русском». Мы всегда им были, а теперь делаем наш интернет-журнал по подписке. Купите её, чтобы мы продолжали рассказывать вам эксклюзивные истории. Это не дороже, чем сходить в барбершоп.
The Village — это журнал про преодоление, травмы, протесты, панк, образ жизни, искупление и смелость оставаться собой. Эксцентричная журналистика про наших людей и для наших людей — где бы мы ни оказались теперь. Получайте регулярные дайджесты The Village по событиям в Москве, Петербурге, Тбилиси, Ереване, Белграде и других городах. Читайте наши репортажи, расследования и эксклюзивные свидетельства. Мир — есть все, что имеет место. Мы остаемся в нем с вами.
Читайте также:
«Маяк Fest», «Москва на асфальте» и новинки «Союзмультфильма» в «Пионере»
The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми
«Маяк Fest», «Москва на асфальте» и новинки «Союзмультфильма» в «Пионере» The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми
Остатки летних распродаж, последний «Ламбада-маркет» сезона и первые скидки осени
Кеды «Два мяча» за полцены, подешевевшая косметика MAC и благотворительная акция Trends Brands
Остатки летних распродаж, последний «Ламбада-маркет» сезона и первые скидки осени Кеды «Два мяча» за полцены, подешевевшая косметика MAC и благотворительная акция Trends Brands
Задержания за обмен биткоинов, самый большой конструктор Lego и критика Tesla
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Задержания за обмен биткоинов, самый большой конструктор Lego и критика Tesla Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Задержания за обмен биткоинов, самый большой конструктор Lego и критика Tesla
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Задержания за обмен биткоинов, самый большой конструктор Lego и критика Tesla Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Остатки летних распродаж, последний «Ламбада-маркет» сезона и первые скидки осени
Кеды «Два мяча» за полцены, подешевевшая косметика MAC и благотворительная акция Trends Brands
Остатки летних распродаж, последний «Ламбада-маркет» сезона и первые скидки осени Кеды «Два мяча» за полцены, подешевевшая косметика MAC и благотворительная акция Trends Brands
«Маяк Fest», «Москва на асфальте» и новинки «Союзмультфильма» в «Пионере»
The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми