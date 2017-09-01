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День знаний, Курбан-байрам в Москве и сбой на МЦК The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: День знаний в Москве, закрытие мусорного полигона в Подмосковье, проверка полицейских, задержавших школьника на акции 12 июня и другие новости.

Предотвращение теракта 1 сентября

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