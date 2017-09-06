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Новости6 сентября 2017

На набережной канала Грибоедова откроют рабочее пространство Другие коворкинги проекта работают на 7-й Советской улице и на Суворовском проспекте

Создатели сети коворкинг-центров «Практик» открывают новое рабочее пространство на набережной канала Грибоедова, 99. Об этом говорится в сообщении на странице проекта в Facebook.

Коммерческий директор проекта Роман Шолк рассказал The Village, что здание на набережной канала Грибоедова понравилось создателям пространства видами из окон и отсутствием стеклопакетов.

Первыми арендаторами нового коворкинга стали резиденты закрытого пространства «Тайга» и проекты из первого «Практика» на 7-й Советской улице, нуждающиеся в расширении.

Рабочие пространства «Практик» работают на 7-й Советской улице и на Суворовском проспекте. Более подробная информация о коворкингах и тарифах представлена на сайте сети.

«Практик»

 The Village писал о том, как устроено рабочее пространство «Практик» на 7-й Советской улице.

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