На набережной канала Грибоедова откроют рабочее пространство Другие коворкинги проекта работают на 7-й Советской улице и на Суворовском проспекте
Создатели сети коворкинг-центров «Практик» открывают новое рабочее пространство на набережной канала Грибоедова, 99. Об этом говорится в сообщении на странице проекта в Facebook.
Коммерческий директор проекта Роман Шолк рассказал The Village, что здание на набережной канала Грибоедова понравилось создателям пространства видами из окон и отсутствием стеклопакетов.
Первыми арендаторами нового коворкинга стали резиденты закрытого пространства «Тайга» и проекты из первого «Практика» на 7-й Советской улице, нуждающиеся в расширении.
Рабочие пространства «Практик» работают на 7-й Советской улице и на Суворовском проспекте. Более подробная информация о коворкингах и тарифах представлена на сайте сети.
The Village писал о том, как устроено рабочее пространство «Практик» на 7-й Советской улице.
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