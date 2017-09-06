Создатели сети коворкинг-центров «Практик» открывают новое рабочее пространство на набережной канала Грибоедова, 99. Об этом говорится в сообщении на странице проекта в Facebook.

Коммерческий директор проекта Роман Шолк рассказал The Village, что здание на набережной канала Грибоедова понравилось создателям пространства видами из окон и отсутствием стеклопакетов.