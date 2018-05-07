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Новости7 мая 2018

В Петербурге открылся первый криптобутик Здесь продают оборудование и сопутствующие товары для майнинга Bitcoin и Litecoin

В Петербурге открылся первый криптобутик

В ТРК «Питерлэнд» открылся первый в Петербурге бутик криптовалюты «КриптоЮниверс». Здесь представлены оборудование и сопутствующие товары для майнинга Bitcoin и Litecoin, а также аксессуары с криптосимволикой. Открытие состоялось 30 апреля.

Бутик находится на втором этаже торгово-развлекательного комплекса, в помещении площадью 59 квадратных метров. В магазине есть лаундж-зона и бесплатное кафе.

Компания «КриптоЮниверс» занимается продажей оборудования от производителя BitMain, имеет свой майнинг-центр площадью 12 тысяч квадратных метров в Петербурге и майнинг-отель в Ленобласти.

Источник: пресс-служба ТРК «Питерлэнд»

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