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Новости28 мая 2018

Как выглядит станция метро «Беговая» Новая станция стала конечной на зеленой ветке петербургского метро

Вечером 26 мая в Петербурге открыли новые станции зеленой линии метро: «Новокрестовскую» и «Беговую». Станции работают бесперебойно с 21:00 субботы, рассказал пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

С режимом работы новых станций можно ознакомиться на сайте Петербургского метрополитена.

Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии новой конечной станции зеленой ветки. The Village выбрал самые интересные снимки.

 Рабочее движение на новом участке зеленой линии запустили 29 апреля. Ранее предполагалось, что в этот же день для пассажиров откроют и новые станции, но Смольный пересмотрел эти планы. Тестовое открытие «Новокрестовской» прошло 13 мая — в день футбольного матча между «Зенитом» и командой «СКА-Хабаровск».

Источники: твиттер Андрея Кибитова, сайт Петербургского метрополитена, инстаграм

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