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Новости29 мая 2018

В Екатеринбурге откроется временное консульство Мексики В нем гости города смогут получить оперативную помощь

В Екатеринбурге откроется временное консульство Мексики

В дни Чемпионата Мира по футболу в Екатеринбурге откроется мобильное консульство Мексики. Как сообщает корреспондент The Village, здесь будет оказана помощь гражданам Мексики, которые приедут в уральскую столицу.

Консульство будет открываться в каждом городе, где пройдет матч с Мексикой: 17 июня к— в Москве, 23 июня — в Ростове-на-Дону, 27 июня — в Екатеринбурге.  Если команда пройдет дальше по турнирной сетке, то консульство откроется в Самаре или Санкт-Петербурге.

Напомним, что матчи Чемпионата мира по футболу — 2018 пройдут в Екатеринбурге 15, 21, 24 и 27 июня.

Источник: The Village

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