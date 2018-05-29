Горожане, родившиеся с 1951 по 1960 года, предпочитают других писателей. Они чаще всего обращаются в библиотеки за книгами Александры Марининой, Дарьи Донцовой, Екатерины Вильмонт и других современных российских авторов.

«Когда мы сравниваем медианное время, отводимого на чтение худлита в неделю, у наших детей оно составит два часа, у родителей — три часа. Дети читают меньше, но не в разы меньше, чем родители. И они демонстрируют куда более единодушное презрение к обобщенной Донцовой», — отметил Соколов.