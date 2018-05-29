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Новости29 мая 2018

Каких писателей предпочитают петербуржцы разных поколений Исследование провел социолог Михаил Соколов

Социолог Европейского университета (ЕУ) Михаил Соколов рассказал, творчество каких писателей предпочитают петербуржцы разных поколений. В своем исследовании он учитывал данные о том, какие книги горожане берут в библиотеках.

Выяснилось, что жители Петербурга, родившиеся с 1986 по 1995 годы, чаще всего берут в библиотеках книги Ремарка, Достоевского и Акунина. Кроме того, в десятку самых популярных авторов вошли Стивен Кинг, Дарья Донцова, Рэй Брэдбери, Лев Толстой, Александр Пушкин, Владимир Набоков и Харуки Мураками.

Горожане, родившиеся с 1951 по 1960 года, предпочитают других писателей. Они чаще всего обращаются в библиотеки за книгами Александры Марининой, Дарьи Донцовой, Екатерины Вильмонт и других современных российских авторов.

«Когда мы сравниваем медианное время, отводимого на чтение худлита в неделю, у наших детей оно составит два часа, у родителей — три часа. Дети читают меньше, но не в разы меньше, чем родители. И они демонстрируют куда более единодушное презрение к обобщенной Донцовой», — отметил Соколов.

 Ранее социологи из СПбГУ выяснили, что 75 % петербуржцев не ходят в библиотеки.

Источник: фейсбук Михаила Соколова

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