«Почта России» подвела итоги конкурса на лучший проект «Нулевой версты» для здания Главпочтамта в Петербурге. Лучшим дизайном признали работу Григория Жинкова. Стеллу изготовят по его проекту и установят в здании до конца 2018 года.

Автор создал дизайн, близкий к исторически сложившемуся художественно-архитектурному стилю верстовых столбов середины XVIII века. Композицию изготовят из камня, ее дополнят технологиями 3D-изображения и дополненной реальности.