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Новости31 мая 2018

Лучший проект «Нулевой версты» для петербургского Главпочтамта В конкурсе «Почты России» победила работа, предложенная Григорием Жинковым

«Почта России» подвела итоги конкурса на лучший проект «Нулевой версты» для здания Главпочтамта в Петербурге. Лучшим дизайном признали работу Григория Жинкова. Стеллу изготовят по его проекту и установят в здании до конца 2018 года.

Автор создал дизайн, близкий к исторически сложившемуся художественно-архитектурному стилю верстовых столбов середины XVIII века. Композицию изготовят из камня, ее дополнят технологиями 3D-изображения и дополненной реальности.

«Я стремился соединить в своем проекте историческое наследие и цифровую современность. Приятно, что горожане оценили мою смелую задумку и очень надеюсь, что нам удастся воплотить ее в жизнь», — заявил Жинков.

Проект Жинкова победил в ходе открытого голосования. В финал также вышли работы Тараса Возняка и Сергея Шипулина.

Проект Григория Жинкова
Проект Тараса Возняка
Проект Сергея Шипулина

 «Нулевая верста» — символ начала всех дорог, исторически устанавливаемый в зданиях главного почтамта или рядом с ними. В Главпочтамте Петербурга такого обозначения не было, только в 1990-е годы в здании установили временный вариант стелы.

Источник: пресс-служба «Почты России»

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