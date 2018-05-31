Лучший проект «Нулевой версты» для петербургского Главпочтамта В конкурсе «Почты России» победила работа, предложенная Григорием Жинковым
«Почта России» подвела итоги конкурса на лучший проект «Нулевой версты» для здания Главпочтамта в Петербурге. Лучшим дизайном признали работу Григория Жинкова. Стеллу изготовят по его проекту и установят в здании до конца 2018 года.
Автор создал дизайн, близкий к исторически сложившемуся художественно-архитектурному стилю верстовых столбов середины XVIII века. Композицию изготовят из камня, ее дополнят технологиями 3D-изображения и дополненной реальности.
«Я стремился соединить в своем проекте историческое наследие и цифровую современность. Приятно, что горожане оценили мою смелую задумку и очень надеюсь, что нам удастся воплотить ее в жизнь», — заявил Жинков.
Проект Жинкова победил в ходе открытого голосования. В финал также вышли работы Тараса Возняка и Сергея Шипулина.
«Нулевая верста» — символ начала всех дорог, исторически устанавливаемый в зданиях главного почтамта или рядом с ними. В Главпочтамте Петербурга такого обозначения не было, только в 1990-е годы в здании установили временный вариант стелы.
Источник: пресс-служба «Почты России»