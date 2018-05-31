Законодательное собрание Ленининградской области приняло в трех чтениях законопроект, присваивающий деревне Кудрово во Всеволожском районе статус города.

В этом населенном пункте зарегистрировано около 20 тысяч жителей, постоянно проживают в нем до 50 тысяч человек. Ранее Кудрово отнесли к зоне интенсивной урбанизации.

Ранее стало известно, что Кудрово не собираются включать в состав Петербурга. Станцию метро «Кудрово» построят не раньше 2025 года.

В ноябре прошлого года петербургские активисты предложили перенести в Кудрово судебный квартал.

Источник: пресс-служба правительства Ленобласти