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Новости31 мая 2018

Деревне Кудрово присвоили статус города Соответствующий законопроект приняло Заксобрание Ленобласти

Законодательное собрание Ленининградской области приняло в трех чтениях законопроект, присваивающий деревне Кудрово во Всеволожском районе статус города.

В этом населенном пункте зарегистрировано около 20 тысяч жителей, постоянно проживают в нем до 50 тысяч человек. Ранее Кудрово отнесли к зоне интенсивной урбанизации.

Ранее стало известно, что Кудрово не собираются включать в состав Петербурга. Станцию метро «Кудрово» построят не раньше 2025 года.

 В ноябре прошлого года петербургские активисты предложили перенести в Кудрово судебный квартал.

Источник: пресс-служба правительства Ленобласти

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